2021/10/06 | 14:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، التقرير الشهري الخاص بالنشرة الزلزالية الشهرية في العراق والمناطق المجاورة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

وقال مدير قسم الرصد الزلزالي سميرة رضا خلف في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "العدد الكلي للهزاة الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر هو (32) هزة أرضية منها (19) هزة داخل العراق وهزتان على الحدود العراقية السورية و(10) هزات أرضية أخرى داخل إيران، وبالقرب من المناطق الحدودية للعراق، كما سجلت هزة واحدة في تركيا، وتراوحت قوتها بين (2.5- 4.4) درجة، في حين تراوحت أعماقها البؤرية بين (4-26) كم".

وأضاف البيان أن "النشاط في هذا الشهر بشكل واضح في قضائي كلار وحلبجة من محافظة السليمانية، إضافة إلى بعض الهزات المتفرقة في مدينة العمارة، محافظة ميسان، وقضاء مندلي من محافظة ديالى، وشمال غرب الموصل، محافظة نينوى".

وبيّن التقرير أن "بقية النشاط قد سجل داخل إيران بالقرب من الحدود مع العراق تحديدًا محافظات كردستان، كرمنشاه، وإيلام وغيرها التي بلغ عددها عشرة هزات، وكانت أشد الهزات قوة سجلت في قضاء كلار حيث بلغت قوتها (4،4) درجة، وتم الشعور بها بها من قبل سكنة القضاء والمناطق المجاورة".

وأشار البيان إلى أنه "تم ملاحظة المناطق الغربية والغربية الجنوبية من العراق تخلو من أي نشاط زلزالي وهذا ما يوضح طبيعة حركة الصفيحة العربية وموقع العراق منها في الجزء الشمالي الشرقي وازدياد النشاط الزلزالي باتجاه مناطق التصادم القاري وتحديدًا باتجاه الشمال والشمال الشرقي للعراق".

وذكر أن "مجموع التقارير الصادرة بالهزات الآنية وصل إلى (11) تقريرًا ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية تذكر في المنطقة جراء حدوث النشاط الزلزالي لهذا الشهر".

اقرأ/ي أيضًا:

الشتاء قادم..



طقس قارس ينتظر أجواء العراق

الأنواء تعلن تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحصائية بعدد الهزّات الأرضية التي شهدها العراق خلال أيلول) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحصائية بعدد الهزّات الأرضية التي شهدها العراق خلال أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).