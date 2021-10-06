توزيع 92% من البطاقات البايومترية بين المواطنين في كربلاء المقدسة

2021/10/06 | 14:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة ـ واع ـ عباس الرحيمي

أعلن مكتب كربلاء الانتخابي، اليوم الأربعاء، توزيع 92 بالمئة من البطاقات البايومترية بين المواطنين، بينما أشار اإى عائدية البطاقات المتبقية.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مكتب كربلاء الانتخابي رزاق الأسدي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): أن "نسبة توزيع البطاقات البايومترية بين المواطنين بلغت 92 بالمئة".

وأضاف الأسدي، أن "العدد المتبقي من البطاقات يعود الى أشخاص غادروا بيوتهم الى جهات مجهولة لم تتمكن فرق المفوضية الجوالة من الوصول إليهم، فضلاً عن قسم آخر منها يعود لأشخاص متوفين، أو أشخاص عزفوا عن المشاركة في الانتخابات".

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