ارتفاع مبيعات المركزي العراقي من الدولار

2021/10/06 | 14:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة، اليوم الاربعاء، لتسجل اكثر من 200 مليون دولار.وشهد البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 30 % لتصل إلى 208 مليوناً، و818 الفا و 800 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم …

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