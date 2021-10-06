السليمانية..اعتقال “محتالين” يعتزمون دخول ألمانيا بوثائق مزورة

2021/10/06 | 14:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة مطار السليمانية يوم الأربعاء عن ضبط “مجموعة محتالة” كانت تعتزم دخول دولة أوروبية بوثائق مزيفة.وأشار بيان صادر من مطار السليمانية الدولي إلى أن “الأجهزة المختصة وبالتعاون مع اسايش السليمانية […]

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