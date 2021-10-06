خطوات ماكرون المتعثرة من لبنان إلى كوردستان - آزاد أحمد علي

2021/10/06 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي 1- فرنسا الكولونيالية قبل حوالي مائة سنة وقفت القوات الفرنسية على ضفاف نهر دجلة محاولة السيطرة على مدينة جزيرا بوتان (جزيرة ابن عمر)، لكن معارضة رجال الدين ومقاومة أنضارهم من المسلحين الكورد للقوات الفرنسية أوقفتها على بعد عدة كيلومتران من المدينة، لتستقر في قرية عين ديوار.



كان الهدف الفرنسي هو السيطرة على مركز إمارة بوتان، والتمدد جغرافيا نحو الشمال، وان لم يتحقق التمدد الجغر ......





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