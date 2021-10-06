مقاربة نقدية لطوفان الإدمان على المخدرات - مصعب قاسم عزاوي

2021/10/06 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي.



فريق دار الأكاديمية: ما هو برأيك المدخل الموضوعي الأكثر ملاءمة لمقاربة كارثة الإدمان على المخدرات التي تفتك بكل المجتمعات على امتداد الجغرافيا البشرية؟ مصعب قاسم عزاوي: هناك استعداد فطري لدى الإنسان لاتباع وتكرار أي سلوك قد يؤدي إلى مكافأة بالمفهوم الفيزيولوجي العصبي متمثلاً بزيادة الناقل العصبي الذي ......





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