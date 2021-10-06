2021/10/06 | 14:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص 6 ملايين زائر شاركوا في زيارة وفاة الرسول بالنجف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 ملايين زائر شاركوا في زيارة وفاة الرسول بالنجف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 ملايين زائر شاركوا في زيارة وفاة الرسول بالنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).