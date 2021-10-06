بعد فرارها :إلقاء القبض على نائبة رئيس أكبر بنك في روسيا وتقديمها للعدالة

2021/10/06 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت أجهزة الأمن الروسية القبض على

مارينا راكوفا النائب السابق لوزير

التعليم الروسي ونائبة رئيس "سبيربنك"،

أكبر بنك في روسيا، بعد فرارها

واختفائها بسبب قضايا اختلاس.

وجاء ذلك بحسب ما أعلنته وزارة الد

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