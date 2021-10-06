2021/10/06 | 14:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مسؤولة كبيرة في منظمة الصحة

العالمية أنّ العالم "لم يتخطَّ مرحلة

الخطر" في التصدّي لجائحة كورونا، على

الرّغم من اعتقاد كثر أنّ الأمر شارف

على الانتهاء.

وقالت ماريا فان كيركوف المسؤولة

التقنية في

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