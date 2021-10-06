العتبة العلوية: 6 ملايين زائر يحيون زيارة وفاة النبي في النجف

2021/10/06 | 14:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت العتبة العلوية، الأربعاء، عدد الوافدين خلال زيارة ذكرى وفاة الرسول في النجف.

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وذكرت العتبة في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (6 تشرين الاول 2021)، أن "ستة ملايين زائر توافدوا خلال إحياء مراسم زيارة مرقد الإمام علي في ذكرى وفاة النبي محمد".

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