مفوضية الانتخابات ترد دعوى قتيبة الجبوري ضد مشعان.. وتفصل عند المحاكم

2021/10/06 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادردّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، الشكوى المقدمة من النائب (قتيبة إبراهيم الجبوري) ضد (مشعان الجبوري).وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس المفوضين جاء فيها:

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