صحة ديالى تكشف عن الإصابات الجديدة بكورونا

2021/10/06 | 14:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىكشفت دائرة صحة ديالى، اليوم الأربعاء، عن آخر حصيلة إصابات بفايروس كورونا سجلتها المحافظة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم) أنه "تم فحص ٥٢٢ مسحة جديدة"، لافتاً الى ان "عدد المسحات الموجبة الجديدة بلغ اليوم ٤١ مسحة".وأضاف أنه "تم تسجيل ٢ حالة من الكوادر الصحية، بينما لم يتم اليوم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليبقى إجمالي الوفيات ٤٨٥ وفاة".وتابع ان الكوادر الصحية بديالى سجلت اليوم "٦٠ حالة شفاء اليوم ليصبح إجمالي حالات الشفاء ٧٤٧٧٥ حالة اي بنسبة ٩٩٪ من الحالات الكلي".وختم: "بلغ إجمالي الحالات المؤكدة ٧٥٧٦٨ حالة في عموم المحافظة".

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