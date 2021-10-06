العتبة العلوية المقدسة : توافد ستة ملايين زائر في ذكرى احياء ذكرى وفاة النبي محمد (ص)

2021/10/06 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلن قسم الاعلام في العتبة العلوية المقدسة عن نجاح الخطط المعدة لخدمة الزائرين الوافدين لتقديم العزاء للمولى امير المؤمنين (عليه السلام) في مناسبة وفاة النبي الاكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، وذلك بتوافد ستة ملايين زائر الى محيط العتبة المقدسة طيلة مراسم احياء الذكرى.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة فائق الشمري في تصريح نقله المركز الخبري للعتبة العلوية :" اليوم اكتملت زيارة ذكرى وفاة النبي محمد .وتقدمت العتبة العلوية المقدسة وقدمت اعمالا كبيرة بمعونة ومؤازرة نخبة من المتطوعين والمواكب الحسينية ، فضلا عن التعاون الكبير بين ادارة العتبة المقدسة والادارة المحلية في النجف الاشرف وقيادة العمليات في الفرات الاوسط".واضاف الشمري :" تم تقديم الخدمات الى قرابة 6 ملايين زائر وصلوا الى محيط العتبة المقدسة، وكان بالامكان زيادة هذا الرقم لو تم احصاء الداخلين الى مدينة النجف الاشرف، ولكن الاحصائية تتعلق بمن وصل الى مشارف العتبة المقدسة وميحطها ".وتابع " تم تقديم الخدمات بمحورين ، محور الخدمة اللوجستية والضيافة والخدمات الطبية والعلاجية والنقل، والتي تم تقديمها للزائرين، في مختلف مواقع الضيافة والايواء والاستراحة من العتبة المقدسة ومن المواقع الساندة لها ، والمحور الثاني يتعلق بالقضايا الفكرية والعقائدية والتوجيهية والقرآنية".واشار الشمري الى الجهد الاعلامي المشترك للكوادر العاملة في قسم اعلام العتبة العلوية المقدسة وكذلك الجهد الساند من وسائل الاعلام التي وفدت لتغطية ونقل ومواكبة مراسم الزيارة./انتهى

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