اوبك: انتاج العراق 4.193 مليون برميل يوميا في تشرين الثاني

2021/10/06 | 14:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط /اوبك/ :" ان الانتاج النفطي الخاص بالعراق حدد بمقدار 4.193 مليون برميل يوميا خلال شهر تشرين الثاني المقبل بعد اتفاق / اوبك+ / على زيادة 400 الف برميل يوميا .وذكرت المنظمة :" ان حصة العراق لشهر تشرين الثاني حددت بـ 4.193 مليون برميل يوميا بزيادة مقدارها 44 الف برميل ، عن حصة شهر تشرين الاول البالغة 4.149 مليون برميل يوميا ".واضافت انه "حدد انتاج كل من السعودية وروسيا، بـ 9.913 مليون برميل يوميًا، خلال شهر تشرين الثاني، أي بزيادة نحو 100 ألف برميل يوميًا عن شهر تشرين الاول الحالي، كما ارتفعت حصة إنتاج الإمارات بمقدار 30 ألف برميل يوميًا، لتصل الى 2.855 مليون برميل يوميًا خلال الشهر المقبل".واشارت الى ان "حصة منظمة اوبك من الزيادة المقررة البالغة 400 الف برميل يوميا في تشرين الثاني ستبلغ 253 الف برميل لتصل الى 24.048 مليون برميل يوميا ، في حين ستبلغ حصة الدول المتحالفة مع اوبك 146 الف برميل يوميا لتصل الى 13.894 مليون برميل يوميا".واتفقت منظمة /اوبك+ / خلال اجتماعها يوم الاثنين الماضي على زيادة انتاجها النفطي بمقدار 400 الف برميل يوميا وفق الجدول المتفق عليه مسبقا ./انتهى8

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