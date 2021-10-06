ستة ملايين زائر أحيوا ذكرى وفاة النبي الكريم محمد ص

2021/10/06 | 14:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اليوم اكتملت زيارة وفاة النبي محمد (صلى الله عليه وآله).

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