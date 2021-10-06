الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يحث مستثمري ذي قار على تنشيط حركة الإعمار

2021/10/06 | 14:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: التقى الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، المستثمرين المحليين في محافظة ذي قار.وحث الغزي، خلال لقائه المستثمرين، بحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، على ضرورة تنشيط حركة الإعمار، ودعم مشروعات التنمية الشاملة، …

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