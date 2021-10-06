الرئيس العراقي: مجلس الوزراء يقر مشروع إنعاش بلاد الرافدين لمواجهة تغير المناخ

2021/10/06 | 14:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، عن تصويت مجلس الوزراء على مشروع إنعاش بلاد الرافدين المُقدم من رئاسة الجمهورية؛ ليكون إطارا لتطوير الاستراتيجية البيئية ومواجهة خطر التغير المناخي في البلد.وقال رئيس الجمهورية، عبر حسابه …

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