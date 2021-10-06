2021/10/06 | 14:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1X5wTjlKzTo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الديمقراطي الكوردستاني ينظم كرنفالا جماهيريا لدعم مرشحيه في زمار وسحيلا ومناطق المادة 140) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. زاخو.. الديمقراطي الكوردستاني ينظم كرنفالا جماهيريا لدعم مرشحيه في زمار وسحيلا ومناطق المادة 140) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).