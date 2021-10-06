2021/10/06 | 14:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: teuDYTjZkWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امل القاضي توجه رساله الى اهالي منطقة الشعب في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امل القاضي توجه رساله الى اهالي منطقة الشعب في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).