2021/10/06 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأربعاء، العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة بعد ضربة جوية عراقية في وادي الثلاب ضمن محافظة ديالى.وقال رسول في بيان، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ما عثرت عليه قوات الأمن في “وادي الثلاب” المركز الخبري الوطني.

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