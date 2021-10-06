جدول الامتحانات المهنية للدور الثاني لكافة الفروع والاختصاصات

2021/10/06 | 14:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، عن جدول الامتحانات الوزارية للدور الثاني لمراحل التعليم المهني ولجميع الفروع والتخصصات للعام الدراسي 2020-2021.

وذكر بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "وزارة التربية تنشر جدول الامتحانات الوزارية/ الدور الثاني/ للتعليم المهني ولجميع الفروع والتخصصات (الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات، والتمريض) للعام الدراسي 2020-2021".

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