أبادي محافظاً جديداً للبنك المركزي الإيراني

2021/10/06 | 14:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني أنه تم تعيين علي صالح أبادي محافظاً للبنك المركزي.

وكتب سيد إحسان خاندوزي، على صفحته على موقع تويتر، :”مع تصويت مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تم تعيين علي صالح أبادي محافظا للبنك المركزي”.

وأوضح أن مسؤوليات محافظ البنك المركزي تتمثل في الحفاظ على قيمة الأموال والحد من التضخم، والائتمان المباشر للأنشطة الإنتاجية، ومراقبة الشبكة المصرفية بشكل فعال.

ووفقاً لوكالة أنباء إيران (إرنا)، يمتلك أبادي خبرة طويلة في العملة ببورصة طهران.

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