جوزة ونافين.. أيزيديتان حققتا الهدف رغم صدمة النزوح

2021/10/06 | 14:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكللت جهود اللاعبتين الأيزيديتين، جوزة فرحان، ونافين سعيد، ومدربهما بالنجاح، وتحقق الهدف بانضمام الفتاتين لمنتخب شابات العراق لكرة القدم، بعد خوضهما العديد من المباريات خلال السنوات الماضية.

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