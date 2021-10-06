2021/10/06 | 14:56 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 6 أكتوبر 2021 | 02:47 مساءً

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العتبة العلوية: توافد 6 ملايين زائر لإحياء "ذكرى وفاة الرسول" في النجف

أعلنت العتبة العلوية، الأربعاء، توافد 6 ملايين زائر لإحياء "ذكرى وفاة الرسول" في محافظة النجف.

وذكر العتبة العلوية، في بيان: "توافد ستة ملايين زائر خلال إحياء مراسم زيارة أمير المؤمنين، في ذكرى وفاة الرسول".

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