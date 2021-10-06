للعام الثاني.. تأجيل معرض بغداد الدولي لهذا السبب

2021/10/06 | 16:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتحنا وزارة الداخلية كون المستشفى يشكل خطراً.

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