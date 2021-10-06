2021/10/06 | 16:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الأربعاء، المباشرة غداً بإنجاز وتحويل كهرباء قطاعات مدينة الصدر ضمن المشروع الجديد لتطوير المنظومة الكهربائية.وقال بيان صادر عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن “الكعبي أجرى اتصالات هاتفية مباشرة مع وزير الكهرباء وكالة عادل كريم، ومدير عام الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد حسين عطا دهش”.وأعلن الكعبي إثر الاتصالين وفقاً لمكتبه، المباشرة اعتبارا من يوم غد الخميس باستكمال تحويل ما تبقى من محولات ومنظومات قطاعات مدينة الصدر الى المشروع الجديد لتطوير المنظومة الكهربائية في مدينة الصدر المجاهدة، والتي كان العمل متوقفا فيها منذ أشهر”.وأكد أن “هذا الاجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يحدد موعد المباشرة بتحويل كهرباء المشروع الجديد بمدينة الصدر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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