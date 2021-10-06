2021/10/06 | 16:36 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماعات فلسطينية كثيفة لتحقيق المصالحة الوطنية والتهدئة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/06 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماعات فلسطينية كثيفة لتحقيق المصالحة الوطنية والتهدئة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماعات فلسطينية كثيفة لتحقيق المصالحة الوطنية والتهدئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).