النفط يتراجع قليلاً وخام البصرة الخفيف يواصل ارتفاعه فوق 81 دولاراً

2021/10/06 | 16:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

تراجعت أسعار النفط، عصر اليوم الأربعاء، لما دون الاثنين وثمانين دولاراً بعد تجاوزها هذا الرقم أمس،

وبلغ سعر خام برنت وفقاً لأخر تحديث 81.73 دولاراً متراجعاً ما يقارب الـ 90 سنتاً عن ما كان عليه أمس.

وبالنسبة للنفط العراقي، فقد بلغ سعر خام البصرة الثقيل 76.08 دولاراً، فيما كان سعر خام البصرة الخفيف 81.09 دولاراً للبرميل.

وبلغ سعر النفط العربي (الخفيف) 81.65 دولاراً، فيما كان سعر الثقيل منه 79.75 دولاراً.

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