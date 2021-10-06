تحذيرات ايرانية من تواجد المعارضة المسلحة في كردستان العراق

2021/10/06 | 16:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شدد المستشار العسكري الاعلى للمرشد الايراني، اللواء رحيم صفوي، اليوم الاربعاء، إن بلاده ترفض تواجد أي من الجماعات المعارضة المسلحة في المناطق الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان العراق.وقال صفوي: “نوجه التحذير […]

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