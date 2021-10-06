2021/10/06 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران توجه تحذيرا لكردستان يخص حزب العمال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران توجه تحذيرا لكردستان يخص حزب العمال) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران توجه تحذيرا لكردستان يخص حزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).