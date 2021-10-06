أكثر 10 بنود غرابة في تاريخ عقود لاعبي كرة القدم

2021/10/06 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة إن العقد هو أكثر بكثير من مجرد الراتب ومدة الصفقة في عرف لاعبي كرة القدم، سيتم إدراج جميع أنواع الشروط والأحكام في العقد الذي يربط بالنادي الخاص بك بداية من المكافآت إلى حقوق الصور وكل شيء بينكما، يضم العقد جميع أنواع الاتفاقيات. في حين أن معظمها قياسي إلى حد ما كانت هناك أمثلة لبعض بنود العقد الغريبة إلى حد ما على مر السنين لإرضاء اللاعبين والنادي، لذلك قررنا إلقاء نظرة على أكثر 10 بنود تعاقدية غريبة رأيناها على الإطلاق في كرة القدم.

أغرب بنود عقود لاعبي كرة القدمستيفان شوارتز: شرط الفضاءعندما وقع شوارتز على سندرلاند من فالنسيا عام 1999 كان يفكر في الاشتراك في واحدة من أولى الرحلات التجارية إلى الفضاء، لذلك قرر سندرلاند إدراج شرط الفر إلى الفضاء في عقده مما يعني أنه سيتم إلغاؤه إذا ذهب إلى الفضاء.

وقال جون فيكلينج، الرئيس التنفيذي لشركة سندرلاند، في تصريحات صحفية لبي بي سي في ذلك الوقت: "حصل أحد مستشاري شوارز بالفعل على أحد الأماكن على الرحلات التجارية وكنا قلقين من أنه قد يرغب في اصطحاب ستيفان معه، لذلك اعتقدنا أنه من الأفضل لنا تقييد الأمور الآن وليس وقت الرحلة".

وأوضح: "لقد كان بنداً منصفاً فكما هو معلوم فاللاعبون يتوفرون على تأمين طوال مدة عقدهم، إلا أن هناك حالات تُستثنى من التأمين كممارسة الأنشطة الخطرة، فقمنا بهذه الخطوة لحماية النادي رغم صعوبة المفاوضات، ويوماً ما سيصير مقبولاً وضع بند كهذا في عقود اللاعبين".دينيس بيركامب: شرط حظر الطيرانمن لاعب أراد أن يحلق في السماء إلى لاعب لم يفعل ذلك بالفعل، حرص بيركامب على عدم مطالبته بالسفر في رحلات الطيران حيث يحتاج النادي إلى القيام برحلة أوقات المباريات في الدول الأخرى وهذا الشرط يعني أنه غاب عن العديد من المباريات الأوروبية.

جورج كوخ: شرط العنصريةللأسف خشي حارس المرمى الألماني كوخ من تعرضه لإساءة عنصرية بشأن جنسيته بعد انتقاله إلى إيندهوفن، استغرق الأمر ثلاثة أشهر فقط قبل أن يعود إلى ألمانيا.

وكتب شرط في العقد الخاصة به يضمن عدم تعرضه للعنصرية من النادي.

رونالدينيو: شرط خروج ليلتينعندما عاد رونالدينيو إلى البرازيل في 2011 للتوقيع مع فلامينجو أراد فقط الاستمتاع قليلاً.



لذلك تأكد من تضمين النادي بندًا يسمح له بالخروج ليلتين في الأسبوع.أليكس أوكسليد-تشامبرلين: شرط المثول بالمباراة لمدة 20 دقيقةهو يكاد شرط غريب ولكن كان على أرسنال أن يدفع لساوثامبتون رسوم ظهور قدرها 10000 جنيه إسترليني عندما لعب أوكسليد-تشامبرلين 20 دقيقة أو أكثر وبدأ الجمهور يتساءل لماذا يشارك فقط في الدقيقة 71، ولكن فيما بعد تم اكتشاف أن العقد السبب

نيل رودوك: بند الوزنلم يكن رودوك نحيفًا بشكل خاص، لكن عندما انضم إلى كريستال بالاس في نهاية مسيرته المهنية كشف رئيس مجلس الإدارة سيمون جوردان كيف حاولوا مساعدته في الحفاظ على لياقته.

وقال جوردان في كتاب عن سيرته الذاتية: "بنصيحة من هاري ريدناب، مدير وست هام في ذلك الوقت، وضعت شرطاً يلزم نيل رودوك بالحفاظ على وزن مثالي، لذلك قررت فرض غرامة قدرها 10% من راتبه إذا تجاوز وزنه 99.8 كغم"

ووصفه فيما بعد بالشرط القاسي وأنه تم تغريم رودوك ثماني مرات في أقل من ستة أشهر.روبرتو فيرمينو: بند ضد أرسنالتذكر عندما عرض أرسنال 40 مليون جنيه إسترليني للويس سواريز في عام 2013؟ لا يزال ليفربول يتذكر ذلك لأنه عندما وقع مع فيرمينو من هوفنهايم في عام 2015، تضمن بندًا جزائيًا بقيمة 98 مليون يورو إذا كان النادي المهتم ليس أرسنال لشرائه.

جوزيبي رينا: شرط البيتطالب المهاجم الألماني ناديه أرمينيا بيليفيلد ببناء منزل له مقابل كل سنة من عقده ومع ذلك، لم يذكر أي أبعاد أو تفاصيل خاصة بشكل البيت وبنى له النادي منزلاً من LEGO لمدة ثلاث سنوات من عقده.

ستيغ إنغ بجورنبي: المنع من التزلجكان النرويجي متزلجًا متحمسًا في شبابه وهي رياضة شارك فيها والده في الألعاب الأولمبية، لكن نادي ليفربول لم يكن متحمساً لهذه الرياضة أو أي منها ووضع شرط لن يسمح له التواجد على بعد 200 ياردة من منحدر تزلج.

رولف كريستل جوي مين: بند دروس طبخ الزوجةعندما انضم لاعب خط الوسط الكونغولي إلى أينتراخت فرانكفورت وافق فقط على توقيع عقد إذا تلقت زوجته دروسًا في الطبخ.

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