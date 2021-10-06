ايقاف محاولة تجريف 200 دونم زراعي في النجف

2021/10/06 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت لجان التجاوزات التابعة لبلدية النجف الاشرف ايقاف محاولة لتجريف المناطق الزراعية وتحويلها الى مناطق سكنية مستغلة انشغال الجهات الرقابية والبلدية بتأمين خدماتها لملايين الزائرين المعزين بذكرى استشهاد الرسول محمد (ص) .واشار مدير البلدية نبيل الغزالي بأالى ان لجان التجاوزات المركزية ، بالاضافة الى لجنة التجاوزات في القسم البلدي الثامن ، تمكنت اليوم الاربعاء من ايقاف التجاوز على 200 دونم زراعي الواقعة في طريق (يا علي) عند المدخل الجنوبي لمدينة النجف الاشرف./انتهى.

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