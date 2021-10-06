2021/10/06 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ناقشت بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات العراقية ، في مكتبها ببغداد ، مع جامعة الدول العربية العملية الانتخابية المقررة يوم الاحد المقبل .وستقوم ، بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات ، برصد عملية الاقتراع في يوم التصويت الخاص 8 تشرين الاول وكذلك يوم التصويت العام 10 تشرين الاول ، وسيعقب ذلك بحوالي يومين تقديم رئيسة فريق الراصدين فيولا فون كرامون،النتائج الاولية للرصد في مؤتمر صحفي من بغداد ، بينما سيواصل راصدو بعثة الاتحاد الأوروبي رصدهم في العاصمة والمحافظات ، وستقدم " فيولا فون كرامون " التقرير النهائي للبعثة بعد شهرين من الانتخابات.وستعقد فون كرامون، غدا الخميس مؤتمرا صحفيا في البصرة، مع ممثلي المفوضية العليا للانتخابات، ومسؤولين حكوميين، ومرشحين، وممثلين عن المجتمع المدني، ومراقبين محليين./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات تتابع الاستعدادات المحلية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعثة الاتحاد الاوروبي لرصد الانتخابات تتابع الاستعدادات المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).