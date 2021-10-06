محمد بن زايد يستقبل وزير خارجية قطر

2021/10/06 | 16:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

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