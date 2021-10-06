وزير الطاقة الاماراتي في بغداد للتوقيع على عقد للطاقة المتجددة

2021/10/06 | 16:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وصل وزير الطاقة والبنى التحتية بدولة الامارات العربية المتحدة سهيل محمد المزروعي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، وكان في استقباله وزير النفط رئيس اللجنة الوزارية للطاقة احسان عبد الجبار اسماعيل.وعبر المزروعي، بحسب بيان لوزارة النفط تلقى “النور نيوز”، عن سعادته بزيارة العراق واللقاء بإشقائه في الحكومة ووزارة النفط، مشيراً الى العلاقات …

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