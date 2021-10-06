العراق يتسلم رفات مقاتلين قضوا في الحرب ضد إيران

2021/10/06 | 16:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع، الأربعاء، تسلم رفات مقاتلين عراقيين قضوا في حرب الخليج الأولى ضد إيران 1980 - 1988.

وذكرت الوزارة في بيان، 6 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ عملية التسليم جرت بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران للعام 2008، والخاصة بالبحث عن رفات ضحايا حرب الخليج الأولى.

وأوضح البيان، أنّ "الجانب العراقي تسلم من الجانب الإيراني وعبر منفذ الشلامجة الحدودي (11) رفاتًا من الشهداء العراقيين من ضمنهم رفات شهيد معلوم الهوية، باسم الشهيد (معدي حامد حسين)، فيما تسلم الجانب الإيراني (20) رفاتًا من ضمنهم (9) رفات معلومة الهوية".

وأشار البيان، إلى أنّ "مراسيم التسليم والاستلام جرت بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور قائد عمليات البصرة، وقائد شرطة البصرة، ومدير شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة - الزبير مديرية حقوق الإنسان".

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