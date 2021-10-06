2021/10/06 | 16:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دمرت قوة من اللواء الرابع في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مضافات لداعش والعثور على جثتين لارهابيين في ديالى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “عثرت القوة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير مضافات لداعش والعثور على جثتين لارهابيين في ديالى المركز الخبري الوطني.

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