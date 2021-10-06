2021/10/06 | 16:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاربعاء، على تعيين 711 موظفا في وزارة الاتصالات.وبحسب الوثيقة، الصادرة من رئيس المجلس محمود التميمي، وحصل عليها “المركز الخبري الوطني”، انه “بناء على ما اقره […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



الموافقة على تعيين 711 موظفآ في وزارة الاتصالات المركز الخبري الوطني.

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