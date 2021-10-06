مفوضية الانتخابات تفرض غرامة مالية على مرشحة في كركوك

2021/10/06 | 16:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس المفوضية في المفوضية العليا للانتخابات، فرض غرامة مالية على المرشحة عن محافظة كركوك “ديلان غفور”، لمخالفتها نظام الحملات الانتخابية.

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