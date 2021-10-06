العراق يتسلّم رفاة عدد من ضحايا الجيش في حرب الخليج الأولى (صور)

2021/10/06 | 17:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، تسلّم رفات عدد من ضحايا الجيش العراقي في حرب الخليج الأولى.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، ( 6 تشرين الأول 2021)، "بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين جمهوريتي العراق وإيران للعام ٢٠٠٨، والخاصة بالبحث عن رفات ضحايا حرب الخليج الأولى ١٩٨٠-١٩٨٨، تسلّم الجانب العراقي من الجانب الإيراني وعبر منفذ الشلامجة الحدودي ١١ رفات من الشهداء العراقيين من ضمنهم رفات شهيد معلوم الهوية، باسم الشهيد (معدي حامد حسين)، فيما تسلم الجانب الإيراني ٢٠ رفاتاً من ضمنهم ٩ رفات معلومة الهوية".

واضافت، "هذا وقد جرت مراسيم التسليم والاستلام بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبحضور قائد عمليات البصرة، وقائد شرطة البصرة، ومدير شعبة استلام وتسليم الشهداء في البصرة/ الزبير مديرية حقوق الإنسان".

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