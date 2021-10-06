الحشد يدمر مضافة ويفكك عبوة ناسفة جنوب الموصل

2021/10/06 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دمرت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، مضافة وفككت عبوة ناسفة جنوب الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “القوة شاركت بعملية أمنية شملت […]

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