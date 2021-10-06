مجلس الخدمة يوافق على تعيين 711 شخصاً في الاتصالات

2021/10/06 | 17:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الاربعاء، موافقة مجلس الخدمة الاتحادي على تعيين 711 شخصاً في الوزارة.وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني لوكالة الأنباء العراقية، ان “مجلس الخدمة وافق على تعيين 711 شخصاً، من الخريجين الذين استكملت إجراءاتهم العام الماضي”.وكان مجلس الخدمة الاتحادي أعلن، الأحد الماضي، أعلن إستكمال إجراءات التعيين للمشمولين في …

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