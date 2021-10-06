تراجع طفيف للنفط وخام البصرة الخفيف يواصل إرتفاعه

2021/10/06 | 17:05 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إلى أقل من 82 دولاراً للبرميل، بعد تجاوزها هذا الرقم.ووفقاً لأخر تحديث، بلغ سعر خام برنت 81.73 دولاراً للبرميل متراجعاً ما يقارب 90 سنتاً عن ما كان عليه يوم أمس.وبلغ سعر البرميل من خام البصرة الثقيل 76.08 دولاراً، وخام البصرة الخفيف 81.09 دولاراً للبرميل، فيما …

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