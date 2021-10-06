المغرب يعلن تفكيك خلية مرتبطة بداعش وإجهاض مخطط إرهابي وشيك

2021/10/06 | 17:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلنت السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، تفكيك خلية تابعة لعصابات داعش الإرهابية وإجهاض مخطط إرهابي وشيك كان يستهدف مقرات وشخصيات أمنية ومحلات عمومية يتردد عليها مغاربة وأجانب.وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان، إنه تمكن من "إجهاض مخطط إرهابي وشيك بعد تفكيك خلية متطرفة تنشط بمدينة طنجة شمالا، من خمسة أشخاص، أعلنوا الولاء لعصابات داعش الإرهابية".وأضاف، أن المعلومات الأولية تفيد بأنهم "اقتنوا العديد من المستلزمات والمستحضرات التي تدخل في صناعة العبوات المتفجرة التقليدية، تحضيرا لعمليات تفجير عن بعد حددت أهدافاً لها مقرات وشخصيات أمنية، ومحلات عمومية تستقبل مواطنين مغاربة وأجانب".وأشار البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إلى العثور في بيت المشتبه الرئيس على "حمض النيتريك، وسوائل كيماوية مشكوك فيها" و"مسامير وأسلاك كهربائية" و"قنينات غاز من الحجم الصغير"، موضحاً أن الأخير "أبدى مقاومة عنيفة ما اضطر عناصر التدخل لإطلاق قنابل صوتية للإنذار وتحييد الخطر".وأفادت شرطة مكافحة الإرهاب أيضا بأن المشتبه الرئيس "دخل في اتصالات مع قياديين بارزين في داعش بمنطقة الساحل وجنوب الصحراء"، مشيرةً إلى حجز "صور لعدنان أبو الوليد الصحراوي" الزعيم السابق لداعش في الصحراء الكبرى، الذي أعلن مقتله في عملية للقوات الفرنسية منتصف سبتمبر (أيلول)".

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