بوتين: أوروبا ارتكبت خطأ في عقود الغاز

2021/10/06 | 17:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الأسباب التي تقف وراء أزمة الغاز في أوروبا، حيث تشهد الأسواق الأوروبية ارتفاعا تاريخيا في أسعار الغاز.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي حول تطوير قطاع الطاقة اليوم الأربعاء، إن الاختلالات التي تشهدها أسواق الطاقة الأوروبية ناتجة عن مجموعة من العوامل، بما في ذلك التصرفات المتهورة.

وأضاف، أن أوروبا ارتكبت أخطاء، لم تكن هناك حاجة للتحول إلى عقود الغاز قصيرة الأجل، حينها لم تكن أسعار الغاز الآن أعلى بعشر مرات مما كانت عليه العام الماضي.

وشدد بوتين على أهمية الاستثمارات في سوق الطاقة العالمية، وقال، إن "خطط الاستثمار في سوق الطاقة العالمية طويلة الأمد بطبيعتها وهذه السوق لا تتسامح مع الضوضاء".

ولفت إلى أن الطلب على الطاقة في العالم آخذ في الازدياد ويأتي ذلك في ظل تعافي الاقتصاد العالمي بنجاح من أزمة العام الماضي.

ورجح الرئيس الروسي أن تبلغ إمدادات الطاقة، بما في ذلك الغاز، من روسيا إلى أوروبا هذا العام مستويات قياسية، وأشار إلى أن روسيا كانت ولا تزال موردا موثوقا للغاز إلى آسيا وأوروبا، حيث تفي بجميع الالتزامات بموجب العقود التي تبرمها.

وقال بوتين إن شركة "غازبروم" الروسية لم ترفض قط زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا كانت هناك طلبيات مناسبة.

واقتربت أسعار الغاز خلال تعاملات اليوم من مستوى الـ2000 دولار لكل ألف متر مكعب، وكانت الأسعار قد سجلت اليوم 4 مستويات تاريخية.



ويأتي ذلك في ظل تراجع مخزونات الغاز وزيادة الطلب.

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