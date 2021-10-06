ادفوكات: مباراة لبنان فرصة لتحقيق النقاط الكاملة .. ولا يمكننا هزيمة جميع المنتخبات

2021/10/06 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكد مدربُ منتخبنا الوطني لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، اهميةِ الفوز على منتخب لبنان يوم غدٍ الخميس ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.وقالَ ادفوكات، في المؤتمر الصحفي لمباراة لبنان مساء اليوم الأربعاء:" علينا أن ندرك اننا في مجموعةٍ صعبةٍ، وهذا لا يعني اننا سنفوز في كلِ مباراةٍ..البداية كانت جيدةً أمام كوريا الجنوبية، ومع إيران كانت مباراةً صعبةً ولم نحصل على النقاط..علينا أن نواصل العملَ ونحصد النقاطَ، وأول فرصة أمامنا هي مباراة لبنان، ولا ينبغي أن نشعر اننا يمكن أن نهزم كل الفرقِ في هذه المجموعة، لكن بإمكاننا أن نجعل الأمور صعبةً على الجميع".وأضافَ :" كانت لدينا 3 أيام فقط للتحضير لمباراة لبنان..عندما تسلمت مهمةَ تدريب العراق شاهدت المباريات السابقة لكي اختار أفضل اللاعبين، وبدأنا بمشاهدةِ مباريات الدوري العراقيّ..المجموعة لغاية الآن غير محسومةٍ، ولا يمكن تغيير الكثير من الأمور في غضون 3 أيامٍ..الشيءُ المهم على كل لاعبٍ تقديم كل ما لديه كما فعلنا أمام كوريا الجنوبية، واللاعبون خلال الأيام الماضية عملوا بمجهودٍ كبيرٍ وتركيز عالٍ".وتابع ادفوكات :" نحن في كلِ مباراةٍ ندخل من أجل الفوز، ولكن في النهاية هي كرة قدم..الشيءُ نفسه بالنسبة لمباراة غد، سنقدمُ كلَ ما لدينا من أجل الحصول على نقاط المباراة".وعن قضيةِ استدعاء اللاعبين لصفوف المنتخب، اوضح :" ان هناك شخصا واحدا هو مَن يختار قائمةَ اللاعبين، وهو أنا، ونحن نحاولُ إشراكَ لاعبين جدد، والبحث عن لاعبين شباب جدد، لكن هذا لا يحدث في وقتٍ قصيرٍ..أغلبُ اللاعبين مستمرون باللعب آخر عامين مع المنتخب..أنا مَن يستدعي اللاعبين وأنا مَن أقرر مع جهازي الفني، ولن يتدخل احد سوانا "./انتهى

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