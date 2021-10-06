الاعرجي يبحث مع رئيس اساقفة ابرشية المملكة المتحدة اوضاع المسيحيين في العراق

2021/10/06 | 17:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي، اليوم الاربعاء، رئيس اساقفة ابرشية المملكة المتحدة المطران اثناسيوس توما دقما.ورحب الاعرجي بالمطران ، مؤكدا على اهمية ان تسود روح الاخوة والمحبة بين جميع الاديان والطوائف، بما يعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة والعالم.وبحث الجانبان الاوضاع العامة في العراق والمنطقة، واوضاع المسيحيين بشكل خاص، مؤكدَين اهمية الحفاظ على التعايش السلمي بين جميع اطياف الشعب العراقي./انتهى5

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