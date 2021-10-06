بعد الاستيلاء على قاعدة عسكرية سابقة.. مجتمع متمرد حر يُولد وسط مدينة كوبنهاغن الدنماركية

2021/10/06 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أرض المُثُل القديمة، حتى منتهكي القواعد يجسدون جوهر الدنمارك.

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