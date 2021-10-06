تعيين مئات الاشخاص في وزارة عراقية

2021/10/06 | 17:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، الأربعاء، موافقة مجلس الخدمة على تعيين 711 شخصا في الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني للوكالة الرسمية وتابعها NRT اليوم، (6 تشرين الاول 2021)، إن "مجلس الخدمة الاتحادي وافق على تعيين 711 شخصا، من الخريجين الذين استكملت إجراءاتهم العام الماضي".

وكان مجلس الخدمة العامة الاتحادي أعلن يوم الأحد الماضي استكمال إجراءات التعيين للمشمولين في وزارة الاتصالات ومديريتي ماء محافظتي ذي قار وبابل.

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