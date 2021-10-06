2021/10/06 | 17:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسود الترقب في البلاد مع اقتراب موعد الاقتراع (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

دعت قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والالتزام بالتعليمات الخاصة بيوم الاقتراع في العاشر من هذا الشهر.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في بيان مقتضب، 6 تشرين الأول/أكتوبر، أنّ "الاستعدادات الأمنية الخاصة بإجراء الانتخابات البرلمانية اكتملت".

وأضاف، أنّ "العاصمة بغداد وبقية المحافظات العراقية باتت جاهزة لاستقبال المواطنين الذين يحق لهم المشاركة بهذا العرس الديموقراطي المجيد"، داعيًا المواطنين إلى "الالتزام بتعاليم القيادة والتعاون مع الأجهزة الأمنية".

اقرأ/ي أيضًا:

ساعات على نهاية عمر البرلمان العراقي..



دورة "متورطة" بدماء المتظاهرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمليات تدعو إلى الالتزام الأمني: العراق مستعد للانتخابات ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمليات تدعو إلى الالتزام الأمني: العراق مستعد للانتخابات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).